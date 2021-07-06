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الخارجية الروسية: مستعدون لتقديم مساعدة لطاجيكستان في حال تفاقم الوضع على حدودها مع أفغانستان

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الخارجية الروسية: مستعدون لتقديم مساعدة لطاجيكستان في حال تفاقم الوضع على حدودها مع أفغانستان
Sputnik Iskandar Aminov
عسكريون روس وطاجيك في قاعدة 201 العسكرية الروسية بطاجيكستان (أرشيف)
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أكد أندريه رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، استعداد موسكو لتقديم مساعدات إضافية لطاجيكستان في حال تفاقم الوضع على حدودها مع أفغانستان.

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وفي تصريحات صحفية أوضح رودينكو أن اتخاذ موسكو قرارا بشأن تقديم هذه المساعدات لدوشنبه يتوقف على التطورات اللاحقة في شمال أفغانستان. وأشار الدبلوماسي بهذا الصدد إلى توتر الأوضاع في هذه المنطقة، حيث نجحت حركة "طالبان"، وفقا لبعض التقارير، في بسط سيطرتها على 70% من الحدود الأفغانية الطاجيكية.

وأضاف رودينكو: "كما تعلمون هناك في طاجيكستان قاعدة 201 العسكرية الروسية وهي مزودة بكل المستلزمات الضرورية لتقديم مساعدة لطاجيكستان إذا لزم الأمر".

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وأكد نائب وزير الخارجية أنه "إذا استدعت الضرورة بذل جهود إضافية فسيتم بذلها"، مشيرا إلى أن العسكريين الروس يبقون على اتصال دائم مع نظرائهم في طاجيكستان وأن موسكو تتابع عن كثب تطور الأوضاع المتأزمة على الحدود.

المصدر: "إنترفاكس"

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