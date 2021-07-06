 
مباشر

مقتل امرأتين وطفل بانفجار عبوة ناسفة في شمال بوركينا فاسو

أخبار العالم

مقتل امرأتين وطفل بانفجار عبوة ناسفة في شمال بوركينا فاسو
Reuters
بوركينا فاسو، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qrpz

قتلت امرأتان وطفل في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع لدى مرور عربتهم في شمال بوركينا فاسو، المنطقة التي تشهد باستمرار هجمات دامية.

إقرأ المزيد
مقتل 11 شرطيا على الأقل في بوركينا فاسو
مقتل 11 شرطيا على الأقل في بوركينا فاسو

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول محلي منتخب طالب عدم الكشف عن هويته أن "عبوة ناسفة انفجرت عندما مرت فوقها عربة يجرها حمار وعلى متنها نساء، الأمر الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص هم امرأتان وطفل".

وأضاف أن الانفجار الذي أسفر أيضا عن سقوط جريح واحد وقع على الطريق بين أربيندا وغورغادجي.

وأكد مصدر آخر وقوع الهجوم والحصيلة، مشيرا إلى أن النساء اللواتي كن على متن العربة هن "نازحات" غادرن ديارهن هربا من الهجمات الجهادية.

وتواجه بوركينا فاسو وخاصة مناطقها الشمالية والشرقية هجمات "جهادية" منذ عام 2015 خلفت أكثر من 1500 قتيل وأجبرت ما يقرب من 1.5 مليون شخص على الفرار من ديارهم.

المصدر: أ ف ب 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا