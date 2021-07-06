محكمة بيلاروس العليا تحكم على مرشح سابق للرئاسة بالسجن 14 عاما

قال مراسل "نوفوستي"، إن المحكمة العليا في بيلاروس حكمت على فيكتور باباريكو الرئيس السابق لمصرف "بيل غاز بروم بنك"، بالسجن 14 عاما وتسديد غرامة مالية.

وذكر المراسل، أن النيابة العامة طلبت سجنه لمدة 15 عاما - وهذا هو الحد الأقصى للعقوبة بموجب مواد التهمة التي وجهت إليه. وأقرت المحكمة بذنبه بتلقي رشاوى كبيرة بشكل خاص وغسيل الأموال.

وفرضت المحكمة كذلك على باباريكو تسديد غرامة مالية تعادل 57 ألف دولار بسعر الصرف الحالي، ومنعته من تولي مناصب اقتصادية إدارية لمدة خمس سنوات.

يشار إلى أن حكم المحكمة العليا، غير قابل للطعن والاستئناف.

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في يونيو عام 2020، تم اعتقال باباريكو المرشح لمنصب رئيس جمهورية بيلاروس، بتهمة محاولة التأثير على الشهود وإخفاء الأدلة.

وذكرت السلطات، أنه "تم اعتقال باباريكو لضلوعه في تنظيم وتنفيذ أنشطة غير قانونية ومحاولات التأثير على الشهود، وإخفاء آثار جرائم ارتكبت سابقا وكذلك سحب كميات كبيرة من الأموال من الحسابات التي يسيطر عليها".

المصدر: نوفوستي