إسرائيل وكوريا الجنوبية تتوصلان إلى اتفاق لتبادل اللقاحات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل وكوريا الجنوبية اتفقتا على تبادل 700 ألف جرعة من لقاح "فايزر" كانت إسرائيل أعلنت أن صلاحيتها شارفت على الانتهاء.

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وبحسب هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، ينص الاتفاق على أن تزود إسرائيل سيؤل بـ700 ألف جرعة، من إنتاج شركة "فايزر" على الفور لإفساح المجال أمام تطعيم مواطنيها حتى نهاية شهر يوليو الجاري، وفي المقابل تتلقى إسرائيل من كوريا الجنوبية الكمية ذاتها من طلبية مستقبلية في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وكان مسؤولون كبار في وزارة الصحة الإسرائيلية أعربوا عن قلقهم من فقدان مئات الآلاف من اللقاحات، حيث أجرت الوزارة اتصالات متقدمة مع بريطانيا بشأن التبادل، لكن المفاوضات لم تصل إلى نتيجة.

كما بحثت إسرائيل مع شركة "فايزر" المصنعة للقاح إمكانية تمديد صلاحية اللقاحات كما يحصل في أنواع أخرى من الأدوية، لكن شركة "فايزر"، رفضت طلب تمديد صلاحية اللقاحات إلى ما بعد يوليو، وفق ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكانت إسرائيل، وفي حال لم تتوصل لصفقة تبادل اللقاحات مع إحدى الدول، ستضطر إلى إتلاف 1.4 مليون لقاحا موجودا في ثلاجات وزارة الصحة الإسرائيلية.

المصدر: مكان +يونهاب + تايمز أوف إسرائيل