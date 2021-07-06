وزيرا خارجية روسيا وإندونيسيا يناقشان زيارة بوتين المحتملة إلى جاكرتا

قالت وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، اليوم، إنها ناقشت مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، التحضيرات لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جاكرتا.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي في العاصمة الإندونيسية: "خلال محادثاتنا مع سيرغي لافروف، ناقشنا الزيارة المقبلة المحتملة لرئيس الدولة الروسية".

وتابعت مارسودي القول، إن إندونيسيا تأمل بدعم روسيا لخطة حل الوضع في ميانمار، والتي تم تبنيها في قمة خاصة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأضافت الوزيرة: "ناقشنا عددا من القضايا الدولية، بما في ذلك الوضع في ميانمار". وشددت على أن بلادها "تعول على دعم روسيا لخمس نقاط من خطة حل الوضع".

تم عقد قمة خاصة لرابطة آسيان، في جاكرتا لأول مرة منذ تفشي الوباء في شكل شخصي، وشارك فيها الجنرال مين أونغ هيلين، القائد العام للقوات المسلحة في ميانمار. وتم خلالها الاتفاق على إنهاء فوري للعنف في ميانمار. ويجب أن تبدأ الأطراف المعنية حوارا بناء لإيجاد حل سلمي لمصلحة شعب ميانمار. ثالثا، سيعمل المبعوث الخاص لرئيس آسيان، بمساعدة الأمين العام للرابطة، في المساعدة لبدء الحوار بين جميع الأطراف. وتم كذلك الاتفاق على أن تقدم آسيان، مساعدات إنسانية لميانمار.

المصدر: تاس

المصدر: تاس