لافروف: التوقيع قريبا على بيان الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وجاكرتا

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، اليوم إن رئيسي روسيا وإندونيسيا سيتمكنان قريبا، من التوقيع على إعلان حول الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي: "نحن بصدد الانتهاء من وضع إعلان حول الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإندونيسيا، والذي سيتمكن رئيسا الدولتين قريبا من التوقيع عليه في لقاء شخصي".

وأشار لافروف إلى أن إندونيسيا، هي "أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ"، ونوه الوزير الروسي بأنه تم في العام الماضي الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال لافروف: "نواصل تعزيز هذه العلاقات بشكل بناء، ونقدر عاليا علاقاتنا الثنائية وإقامة الحوار السياسي المفعم بالثقة على أعلى مستوى".

МИД Индонезии заявил о готовности подписать декларацию с Россией https://t.co/7rER5UW7Rupic.twitter.com/2vzI6vQ7rz — РИА Новости (@rianru) July 6, 2021

وأضاف أنه خلال اللقاء بين الوزيرين، عزز الطرفان الاتصالات في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار والعلاقات الإنسانية. وقال لافروف: "سنواصل تعزيز التعاون من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".

المصدر: نوفوستي