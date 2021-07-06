لافروف: مستعدون لتوريد اللقاحات الروسية إلى إندونيسيا وإنتاجها هناك

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم إن موسكو وجاكرتا تناقشان إمكانية توريد وتوطين إنتاج اللقاحات الروسية ضد كوفيد في إندونيسيا.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي: "لقد أكدنا استعدادنا للعمل والتعاون بشكل وثيق مع إندونيسيا على أساس ثنائي، ويشمل ذلك ليس فقط إمكانية توريد اللقاحات ضد فيروس كورونا إلى هذه الدولة، بل وإنتاجها أيضا".

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ووفقا للوزير الروسي، هناك قناعة لدى موسكو وجاكرتا بضرورة توفير اللقاحات للمجتمع الدولي بأسره، ودعم مبادرات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص.

المصدر: وكالات