المكسيك.. 67 وفاة و1805 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 67 وفاة و1805 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 233689، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و541873.

وترجح الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بشكل كبير.

وذكرت بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى 60 بالمئة على الأقل من الرقم الرسمي.

المصدر: "رويترز"