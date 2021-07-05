"الاتفاق الأخضر".. المفوضية الأوروبية تقترح رسوما إضافية على شركات الطيران للحد من تلوث الهواء

أعدت المفوضية الأوروبية اقتراحا لإلزام شركات الطيران في أكبر سوق لحصص الانبعاثات الكربونية في العالم، بدفع رسوم تتناسب مع ما تنفثه الطائرات من نواتج احتراق.

وتعمل المفوضية الأوروبية على تعزيز سياساتها البيئية وفق "الاتفاق الأخضر".

وتتضمن مقترحات المفوضية الأوروبية المنتظر إعلانها يوم 14 يوليو الحالي الإلغاء التدريجي لنواتج الاحتراق المسموح بها للطائرات حسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مصدر مطلع.

كما تتضمن المقترحات إلزام الشركات العاملة في مجال النقل باستخدام أنواع وقود أقل تلويثا للبيئة.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد جعل "الاتفاق الأخضر" والإصلاح البيئي الطموح استراتيجية جديدة للنمو في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما تتضمن الإجراءات البيئية المستهدفة تعزيز وتوسيع نطاق سوق الانبعاثات الكربونية في الاتحاد الأوروبي وإطلاق برنامج جديد لتجارة حصص العوادم بالنسبة للمباني والنقل البري ووضع معايير جديدة للعوادم بالنسبة للسيارات.

وكان أعضاء المفوضية الأوروبية قد وقعوا في ديسمبر 2019 خطة واسعة النطاق لمواجهة ظاهرة التغير المناخي حملت اسم "الاتفاق الأخضر" والتي وافقت عليها دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في 2020.

وتقول أورسولا فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية إن "الاتفاق الأخضر الأوروبي يتعلق من ناحية بخفض الانبعاثات، ومن ناحية أخرى بإيجاد فرص العمل وتعزيز الابتكار.. هدفنا التوفيق بين الاقتصاد وكوكبنا".

المصدر: وكالة "بلومبرغ" للأنباء