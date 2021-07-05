"دلتا" يزيد معدلات الإصابة بكورونا في إسبانيا وخاصة بين الشباب

ساهم متحور "دلتا" وسياسات التطعيم في زيادة عدد الإصابات بكورونا في إسبانيا، لترتفع حصيلة الحالات المسجلة الجمعة الماضي بنحو 85 في المئة عن مثيلتها قبل أسبوع.

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وأظهرت بيانات رسمية إسبانية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 32607 إصابات منذ يوم الجمعة، بزيادة 85 في المئة عن تلك المسجلة في عطلة نهاية الأسبوع السابقة، نتيجة لانتشار متحور "دلتا" الذي يسبب زيادة كبيرة في الإصابات بين الشبان الذين لم يتلقوا اللقاح.

وخلال 14 يوما بلغ معدل الإصابات على مستوى البلاد 204 لكل 100 ألف شخص، حسب إحصاءات اليوم الاثنين، وذلك ارتفاعا من 95 إصابة قبل أسبوع.

إلا أن ذلك المعدل يرتفع إلى 640 إصابة بين شريحة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاما.

وتبلغ نسبة من حصلوا على لقاح بجرعة واحدة على الأقل لمن تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاما نحو 14 في المئة، بينما ترتفع تلك النسبة إلى 89 في المئة بين الإسبان ممن هم فوق سن الأربعين.

المصدر: رويترز