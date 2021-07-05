اليونان.. خبراء يوصون بتلقي المراهقين لقاحات ضد كورونا

أوصت لجنة اللقاحات اليونانية يوم الاثنين بتلقي المراهقين بين 15 و17 عاما اللقاحات الواقية من كورونا، وذلك في إطار جهود لزيادة مستوى الحماية في البلاد من الفيروس وسلالاته المتحورة.

ولا يحصل حاليا من هم دون سن 18 على لقاحات كورونا في اليونان، ويتعين أن تقر الحكومة توصية اللجنة قبل أن تصبح سياسة متبعة.

وقالت ماريا ثيودوريدو رئيسة اللجنة لوكالة "رويترز" إن "لجنة اللقاحات الوطنية لديها رأي إيجابي بشأن تطعيم المراهقين من 15 إلى 17 عاما طواعية شريطة الحصول على موافقة الآباء".

وأضافت "هذا الصيف تخيم عليه سلالة دلتا المتحورة التي يمكن أن تصيب عددا كبيرا في وقت قصير للغاية.. نعتقد بأن تطعيم المراهقين خطوة آمنة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية".

وسجلت اليونان يوم الاثنين 801 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و6 وفيات، مما يرفع مجمل الإصابات إلى 426963 منذ ظهور أول حالة في فبراير من العام الماضي والوفيات إلى 12743.

وقال المسؤولون أن 38.2 في المئة من اليونانيين المؤهلين للحصول على اللقاحات تلقوا جرعات كاملة حتى الاثنين، في حين حصل 47.7 في المئة على جرعة واحدة.

المصدر: وكالات