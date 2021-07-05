الجبل الأسود تدعو لإحياء العلاقات مع روسيا

دعا رئيس لجنة الأمن والدفاع في برلمان الجبل الأسود ميلان كنجيفيتش إلى إحياء العلاقات بين بلاده التي انضمت إلى الناتو عام 2017 وروسيا، بما يخدم إعادة إطلاق حركة السياحة والاقتصاد.

وأشار كنجيفيتش خلال زيارته إلى موسكو إلى القضايا الرئيسية في التعاون بين البلدين التي يجب العمل في سبيلها.

وقال: "حضرنا إلى هنا لنؤكد أنه توجد في الجبل الأسود قوى سياسية يمكن أن تستند هذه العلاقات إليها بما يشمل القضايا الاقتصادية".

وشدد كنجيفيتش على ضرورة استئناف الطيران المباشر بين بلاده وروسيا، والعودة إلى استيراد روسيا منتجات الجبل الأسود.

وذكر كنجيفيتش أن بلاده تدعو لتطوير التعاون الاقتصادي الثنائي وأشار إلى أن جمهورية الجبل الأسود، كانت منذ فترة طويلة وجهة يقصدها الروس للسياحة ويشترون العقارات فيها.

وأكد أن هذا الوضع بدأ يتدهور، بعد انضمام الجبل الأسود إلى حلف شمال الأطلسي والتحاقها بالعقوبات ضد روسيا.

ولفت إلى أن بلاده تستخدم اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" قبل اللقاحات الأخرى.

المصدر: لينتا رو