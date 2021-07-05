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الاعتداء بسكين على سائح روسي في جورجيا لوجود حلق في أذنه

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الاعتداء بسكين على سائح روسي في جورجيا لوجود حلق في أذنه
Sputnik
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قالت سلطات مدينة تبليسي، إن سائحا من روسيا تعرض للاعتداء الجسدي من جانب متظاهرين كانوا يشاركون ضد مسيرة للمثليين في عاصمة جورجيا.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن عمدة المدينة، أن مجهولين طعنوا السائح بسكين لوجود حلق في أذنه.

من جانبها أكدت وزارة الداخلية الجورجية، واقعة الاعتداء على المواطن الأجنبي، وأفادت باحتجاز المشتبه به.

يشار إلى أن المحتجين، تمكنوا كذلك من تعطيل "مسيرة الكرامة" التي تم تنظيمها الاثنين بمشاركة ممثلين عن أوساط المثليين. وجرى خلال ذلك أيضا الاعتداء على ممثلي وسائل الإعلام الذين حاولوا تغطية الفعالية. وتم نقل أحد الصحفيين إلى المستشفى بعد رجمه بحجر.

المصدر: نوفوستي

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