صحيفة ميرور: بريطانيون يضطرون إلى الذهاب إلى روسيا للعلاج

كشفت صحيفة The Mirror البريطانية أن رعايا المملكة الذين يعانون من مرض التصلب المتعدد، كثيرا ما يضطرون للذهاب إلى روسيا والمكسيك للحصول على المساعدة الطبية اللازمة.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشر أمس الأحد، إلى أن عددا محدودا من المستشفيات البريطانية يجري عمليات لزرع الخلايا الجذعية المكونة للدم (HSCT)، ما يمكن أن يؤخر موعد العملية لفترة تبلغ عاما.

وبالإضافة إلى المعايير الصارمة التي يتعين على الراغبين في الخضوع للعملية استيفاؤها، يدفع ذلك المرضى اليائسين لجمع الأموال للسفر إلى روسيا أو المكسيك.

وقالت جوسلين كولفرت، التي سافرت إلى روسيا في مارس الماضي: "توقف مرضي عن التقدم. ويمكنني أن أتلقى دورة من العلاج الطبيعي وأرى بالفعل بعض التحسينات. وهذا يمنحني الأمل".

من جهتها، وصفت ميندي وات التي تم تشخيص المرض لديها عام 2014، نفسها بأنها "برهان حي" على نجاعة الإقدام المبكر على العلاج لوقف تقدم التصلب المتعدد.

وقالت: "لولا هذا العلاج، لانتهى بي الأمر بالفعل في دار تمريض، ولكان أطفالي قد تم إرسالهم إلى أسر حاضنة. إني محظوظة"، مضيفة أنها بعد 14 شهرا بدأت تمشي بشكل أفضل.

وحسب The Mirror، فقد تقدم حوالي 120 بريطانيا آخرين إلى مركز بيروغوف الطبي الوطني في موسكو، بطلب تلقي العلاج.

المصدر: The Mirror