 
مباشر

"آكي" الإيطالية: تدفقات الهجرة إلى جزيرة لامبيدوزا مستمرة بلا توقف

أخبار العالم

Reuters
مهاجرون في جزيرة لامبيدوزا، 21 يونيو 2021
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qrgg

نقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن مصادر أمنية قولها إن تدفقات الهجرة نحو جزيرة لامبيدوزا تستمر بلا توقف، مشيرة إلى أن قوارب صغير تحمل عشرات المهاجرين ترسو منذ أيام بميناء المدينة.

إقرأ المزيد
إيطاليا تعلن عن وصول أكثر من 20 ألف مهاجر إلى أراضيها منذ مطلع العام
إيطاليا تعلن عن وصول أكثر من 20 ألف مهاجر إلى أراضيها منذ مطلع العام

وأضافت المصادر أنه خلال أيام رسى 21 قاربا تحمل 539 مهاجرا بينهم، 68 امرأة و11 قاصرا، مشيرة إلى أنه وصل اليوم الاثنين 24 مهاجرا إلى الجزيرة، كانوا على متن قارب صغير يحمل 13 قاصرا، 3 منهم غير مصحوبين بذويهم، و6 نساء، اعترضه عناصر قوات الشرطة على بعد 12 ميلا بحريا عن الجزيرة.

ولفتت المصادر إلى أنه بعد إجراء فرز طبي أولي، تم ترتيب نقل المهاجرين إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا، التي لا تزال تستضيف 388 مهاجرا مقابل سعة 250 سريرا، على الرغم من نقل المهاجرين الى سفينة أطلس للحجر الصحي، وعلى متن العبارة المخصصة من قبل محافظة أغريجينتو.

وكانت وزارة الداخلية الإيطالية أعلنت مطلع يوليو أنه منذ بداية العام الحالي وحتى الآن وصل 20359 مهاجرا إلى سواحل البلاد، مشيرة إلى أنه في الفترة نفسها من العام الماضي سجل عدد الوافدين 6715 فردا.

 

المصدر: آكي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا