بوتين يعزي الفلبين في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي بعد تحطم طائرة نقل عسكرية أودت بحياة عشرات الأشخاص أمس الأحد.

وحسبما أفاد موقع الكرملين الإلكتوني، فإنه جاء في برقية بوتين إلى نظيره الفلبيني: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبلوا تعازي الحارة في العواقب المأساوية لكارثة طائرة نقل عسكرية في جزيرة هولو. أطلب منكم نقل كلمات المواساة والدعم لعائلات وذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

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وتحطمت طائرة من طراز C-130 تابعة لسلاح الجو الفلبيني أثناء محاولتها الهبوط في جزيرة هولو في مقاطعة سولو جنوبي البلاد، ما أدى إلى مصرع 50 شخصا معظمهم من العسكريين، حسب أحدث حصيلة أعلنتها السلطات.

المصدر: وكالات