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قراصنة يطلبون 70 مليون دولار للإفراج عن بيانات مئات الشركات الأمريكية

أخبار العالم

قراصنة يطلبون 70 مليون دولار للإفراج عن بيانات مئات الشركات الأمريكية
Reuters
صورة تعبيرية
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طالب قراصنة إنترنت، يشتبه بمسؤوليتهم عن هجوم ببرامج تطالب بدفع فدى أصاب مئات الشركات في الولايات المتحدة والعالم، بمبلغ 70 مليون دولار لتحرير البيانات التي استولوا عليها.

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ونشرت عصابة تنشط في جرائم الإنترنت تحمل اسم "ريفيل" الطلب على مدونتها في وقت متأخر الأحد.

وقال ألان ليسكا، الخبير في شركة "ريكوردد فيوتشر" لأمن الإنترنت، إن الرسالة تبدو حقيقية، مشيرا إلى أن "ريفيل" تستخدم تلك المدونة منذ العام الماضي.

المصدر: رويترز

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