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شيخ الأزهر يتمنى الشفاء العاجل لبابا الفاتيكان

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شيخ الأزهر يتمنى الشفاء العاجل لبابا الفاتيكان
AFP
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كتب شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، على حسابه في موقع "تويتر" متمنيا لبابا الفاتيكان فرنسيس، الشفاء العاجل من الوعكة الصحية التي ألمت به.

وقال شيخ الأزهر بهذا الشأن: "أتمنى لأخي العزيز فرنسيس الشفاء العاجل واسترداد عافيته ليواصل عطاءه من أجل الإنسانية".

 

 

وكانت عملية جراحية على الأمعاء الغليظة قد أجريت لبابا الفاتيكان فرنسيس البالغ من العمرر 84 عاما يوم الأحد في العاصمة الإيطالية روما.

وقبل ذلك، أعلن المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، أن البابا فرنسيس دخل أحد مستشفيات روما بعد ظهر الأحد لإجراء "جراحة مقررة" على القولون، موضحا أن البابا فرنسيس كان يعاني من "تضيق رتجي مصحوب بأعراض" في القولون، وهو ما يمكن أن يتسبب في آلام في المعدة وانتفاخ ويؤثر على الأمعاء.

وفي وقت لاحق، أعلن الفاتيكان أن حالة البابا فرنسيس بعد العملية الجراحية التي أجريت تحت تخدير كلي، مستقرة، فيما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن البابا "فرنسيس سيبقى في المستشفى لمدة خمسة أيام على الأقل".

المصدر: وكالات

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