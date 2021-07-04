تل أبيب توضح سبب إبعاد 20 إسرائيليا من رحلة إلى روسيا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن الأشخاص الذين حاولوا مغادرة البلاد إلى "الأحمر" بسبب الوضع الوبائي للدولة دون تصاريح خاصة، تم إخراجهم من الطائرة.

ذكرت السلطات الإسرائيلية في وقت سابق أنها نقلت من رحلة إلى روسيا أكثر من 20 شخصا حاولوا السفر إلى روسيا دون إذن من لجنة خاصة، وهو أمر ضروري لزيارة البلدان التي تصنفها تل أبيب منطقة حمراء بسبب حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وخلال هذا الأسبوع مددت السلطات الإسرائيلية حظر السفر إلى ست دول ذات معدل مرتفع بإصابات كورونا حتى 11 يوليو، وهي روسيا، الأرجنتين، البرازيل، جنوب إفريقيا، المكسيك والهند.

وصنفت تل أبيب السفر إلى المناطق المدرجة على القائمة الحمراء دون الحصول على إذن من لجنة خاصة، في خانة الجرائم الجنائية والإدارية، مؤكدة أنه سيتم معاقبة المخالفين بغرامة مالية قدرها 5000 شيقل (أكثر من 1500 دولار) .

واعتبارا من نهاية شهر يونيو يجب على كل إسرائيلي يزيد عمره عن 16 عاما ويريد السفر، أن يملأ ويوقع على وثيقة وتعهد بأنه لن يزور الدول المحظورة بموجب تعليمات وزارة الصحة المحلية، أو يطلب إذنا من لجنة الحالات الاستثنائية لزيارة هذا البلد.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن شركات الطيران سترفض قبول أي راكب بدون هذا الإعلان على متن الطائرة.

المصدر: "نوفوستي"