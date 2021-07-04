استطلاع: غالبية الأمريكيين يؤيدون جهود بايدن في مواجهة كورونا

أشاد أكثر من 50% من الأمريكيين بخطوات الرئيس جو بايدن في تعامل إدارته مع وباء فيروس كورونا، حسبما كشف استطلاع أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وقناة ABC News.

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وذكرت الصحيفة الأمريكية بأن بايدن جعل مواجهة الوباء على رأس أولويات إدارته، بما في ذلك في قيامه وفريقه بالدفع لتسريع توزيع جرعات اللقاح الواقي من "كوفيد-19" والذي تم تطويره في فترة ولاية سلفه دونالد ترامب. كما ضغط بايدن على الكونغرس من أجل سن حزمة من التشريعات المحفزة بقيمة 1,9 تريليون دولار لمساعدة الاقتصاد على الانتعاش من أزمة كورونا.

واليوم يؤيد أكثر من 6 من كل 10 أمريكيين خطوات الرئيس في التعامل مع الوباء، وهي أرقام مطابقة تقريبا لنتائج أبريل الماضي، حيث اقترب من انقضاء الأيام الـ100 الأولى على رئاسة بايدن للبلاد.

مع ذلك فهناك تضارب ملحوظ في درجات تأييد جهود بايدن في مواجهة "كوفيد-19" بين المعسكرين الديمقراطي (95% من المستجوبين) والجمهوري (33%).

كما كشف الاستطلاع عن تأثير الانتماءات الحزبية على مواقف الأمريكيين من التطعيم، حيث أن 86% من المستجوبين الديمقراطيين تلقوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، فيما تبلغ هذه النسبة 45% فقط لدى الجمهوريين.

كما رجح 7% من الديمقراطيين تلقيهم اللقاح، مقابل 4% فقط من الجمهوريين رجحوا ذلك.

وعلى صعيد آخر، قال 6% من الديمقراطيين و47% من الجمهوريين إنهم من غير المرجح أن يأخذوا اللقاح، بينما أكد 38% من الجمهوريين أنهم لن يتلقوه.

المصدر: "واشنطن بوست"