الفاتيكان: البابا فرنسيس في المستشفى للخضوع لعملية جراحية

أعلن المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، أن البابا فرنسيس دخل مستشفى في روما بعد ظهر اليوم الأحد لإجراء "جراحة مقررة" للقولون.

وقال بروني إن البابا (84 عاما) يعاني من "تضيق رتجي مصحوب بأعراض" في القولون، وهو ما يمكن أن يسبب آلاما متكررة في المعدة وانتفاخا ويؤثر على الأمعاء.

وأوضح بروني أن العملية ستجرى في وقت لاحق الأحد في مستشفى "جيميلي" في روما، وهي المؤسسة التي يتلقى فيها الباباوات العلاج الطبي، مضيفا أن بيانا آخر سيصدر فيما بعد.

وهذه أول مرة يدخل فيها البابا فرنسيس المستشفى منذ انتخابه عام 2013.

وبدا البابا بصحة جيدة قبل ذلك بساعات عندما ألقى عظة الأحد أمام الآلاف في ساحة القديس بطرس.

ورغم إصابته "بعرق النسا" الذي يسبب له آلاما في ساقيه عند المشي، فإن البابا يتمتع بصحة جيدة نسبيا منذ انتخابه.

المصدر: "رويترز"