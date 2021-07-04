بيسكوف يحدد الفارق بين الرئيسين الأمريكي والروسي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن رئيس الولايات المتحدة مثقل عادة برأي فروع السلطة الأخرى ورأي النخبة السياسية الأمريكية.

وشدد بيسكوف على أن ذلك، يمنع بناء علاقات بناءة مع موسكو.

وأضاف بيسكوف: "الرئيس فلاديمير بوتين، عندما يقول شيئا ما، فهو يعنيه. وعندما يتحدث عن شيء، فإنه ينفذه في الحياة، عند عودته إلى الوطن".

وتابع ممثل الكرملين: "في هذه الحالة، يتحمل رئيس الولايات المتحدة عبئا معينا في شكل فروع سلطة الدولة الأخرى، وكذلك في شكل رأي النخبة السياسية الداخلي، والذي لا يسمح بأي مسلك بناء في العلاقات مع الروس".

وقال بيسكوف: "للأسف، لا يستطيع الرئيس الأمريكي أن يقول إننا بحاجة إلى بناء علاقات جيدة مع روسيا الاتحادية".

وتابع بيسكوف: "الحد الأقصى الذي نسمعه، هو أننا سنتحدث مع الروس حيثما نرى ذلك ضروريا، والأهم من ذلك، سنعاقبهم إذا حدث أي شيء. وحتى الآن ما زلنا نسمع مثل هذا الخطاب، لأنه لا يجوز في أمريكا التحدث عن علاقات جيدة مع روسيا".

المصدر: نوفوستي