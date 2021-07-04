باشينيان يؤكد تطلع أرمينيا لتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة

أكد القائم بأعمال رئيس الحكومة الأرمنية نيكول باشينيان، اليوم الأحد، استعداد بلاده لتعميق علاقاتها مع الولايات المتحدة.

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وقال باشينيان في رسالة تهنئة وجهها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة يوم استقلال الولايات المتحدة، إن يريفان "تعلق أهمية كبيرة على الوساطة النشطة للولايات المتحدة ضمن إطار رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وموقف بلادكم الواضح تماما فيما يخص تحديد الصيغة النهائية لوضع قره باغ".

كما أعرب باشينيان عن ثقته في أن تنجح مجموعة مينسك (المعنية بالتسوية في الإقليم والتي تولي روسيا وفرنسا والولايات المتحدة رئاستها المشتركة) في "إيجاد حل شامل وعادل لمسألة أرتساخ (التسمية الأرمنية لإقليم قره باغ)".

وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء الأرمني أن بلاده "مستعدة لتعميق علاقاتنا الثنائية في إطار الحوار الاستراتيجي"، معربا عن أمله أن تسجل يريفان وواشنطن "إنجازات جديدة في طريق التعاون متبادل المنفعة".

وذكر باشينيان أن إدارة بايدن أكدت تمسكها بدور واشنطن "الريادي على الساحة الدولية في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وصون حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

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وأمس السبت، وجه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف رسالة تهنئة إلى بايدن عبر فيها عن أمل بلاده في أن تسهم الولايات المتحدة بشكل كبير في "إحلال السلام الراسخ والثقة بين أذربيجان وأرمينيا على أساس الاحترام المتبادل لوحدة الأراضي والسيادة والحدود القائمة".

المصدر: "نوفوستي"