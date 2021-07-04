بينيت: إسرائيل غير معنية بالتصعيد مع غزة لكن الأمور تغيرت

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في جلسة الحكومة الأسبوعية، الأحد، إن "إسرائيل ليست معنية بالتصعيد، لكن الأمور تغيرت وأي عملية تنطلق من قطاع غزة ستقابل برد قاس".

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تأتي تصريحات بينيت، غداة مهاجمة الجيش الإسرائيلي مساء أمس السبت، "موقعا لإنتاج الأسلحة تابعا لحركة حماس ومنصة لإطلاق الصواريخ في قطاع غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة"، مهددا بمواصلة هجماته.

وقال بينيت إن "الجيش الإسرائيلي شن ليل أمس غارة على غزة ردا على البالونات الحارقة.. أريد أن أوضح مرة أخرى أن الأمور قد تغيرت".

وأضاف أن "إسرائيل تريد الهدوء ولا نريد المساس بسكان قطاع غزة، ولكن العنف والبالونات والمسيرات والإزعاجات على أشكالها ستقابل برد قوي".

من جهة أخرى، أكد بينيت العمل أيضا على إيجاد حل سيسمح بتقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، ولكن بدون حقائب الدولارات، وفق تعبيره.

المصدر: RT

داليا النمري- القدس