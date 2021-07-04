 
مباشر

بينيت: إسرائيل غير معنية بالتصعيد مع غزة لكن الأمور تغيرت

أخبار العالم

بينيت: إسرائيل غير معنية بالتصعيد مع غزة لكن الأمور تغيرت
Reuters
بينيت يترأس جلسة الحكومة الإسرائيلية 4 يوليو 2021
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qr71

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في جلسة الحكومة الأسبوعية، الأحد، إن "إسرائيل ليست معنية بالتصعيد، لكن الأمور تغيرت وأي عملية تنطلق من قطاع غزة ستقابل برد قاس".

إقرأ المزيد
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لعمليته الأخيرة في غزة (فيديو)
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لعمليته الأخيرة في غزة (فيديو)

تأتي تصريحات بينيت، غداة مهاجمة الجيش الإسرائيلي مساء أمس السبت، "موقعا لإنتاج الأسلحة تابعا لحركة حماس ومنصة لإطلاق الصواريخ في قطاع غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة"، مهددا بمواصلة هجماته.

وقال بينيت إن "الجيش الإسرائيلي شن ليل أمس غارة على غزة ردا على البالونات الحارقة.. أريد أن أوضح مرة أخرى أن الأمور قد تغيرت".

وأضاف أن "إسرائيل تريد الهدوء ولا نريد المساس بسكان قطاع غزة، ولكن العنف والبالونات والمسيرات والإزعاجات على أشكالها ستقابل برد قوي".

من جهة أخرى، أكد بينيت العمل أيضا على إيجاد حل سيسمح بتقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، ولكن بدون حقائب الدولارات، وفق تعبيره.

المصدر: RT

داليا النمري- القدس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا