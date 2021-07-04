الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لعمليته الأخيرة في غزة (فيديو)

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقطع فيديو لغارات جوية نفذها مساء أمس السبت على مواقع في قطاع غزة.

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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في جلسة الحكومة الأسبوعية، الأحد، "لسنا معنيين بالتصعيد لكن أي خطوة وأي عملية تنطلق من القطاع ستكون إجابتنا عنيفة عليها.. الأمور قد تغيرت".

وأضاف بينيت "الليلة الماضية هاجم الجيش الإسرائيلي غزة ردا على البالونات الحارقة. إسرائيل مهتمة بالسلام وليس لدينا مصلحة في إيذاء سكان غزة، لكن العنف والبالونات والمسيرات والمضايقات المختلفة ستقابل برد قاس".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء السبت أنه هاجم موقعا لإنتاج الأسلحة تابعا لحركة "حماس" ومنصة لإطلاق الصواريخ ردا على إطلاق بالونات الحارقة، مهددا بمواصلة هجماته.

من جهتها، ردت "حماس" على الغارات معتبرة أن قصف إسرائيل لقطاع غزة محاولة بائسة لترميم صورتها. وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة إن "القصف الصهيوني على غزة محاولة فاشلة لوقف سعي شعبنا لاسترداد حقوقه، ومحاولة بائسة لترميم صورته التي مزقتها معركة سيف القدس".

المصدر: RT

داليا النمري- القدس