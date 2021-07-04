برلماني أوكراني: لقد سرقوا زيلينسكي واستبدلوه بشبيه له

قال إيليا كيفا عضو برلمان أوكرانيا، عن كتلة "منصة المعارضة – في سبيل الحياة"، ساخرا، إنهم سرقوا رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي، واستبدلوه بشبيه له.

وأضاف البرلماني، في مادة نشرها على "تيليغرام" وأرفقها بمقطع فيديو قديم ظهر فيه زيلينسكي وهو يتحدث عن العلاقة بين الأوكرانيين والروس: "الرئيس زيلينسكي ليس حقيقيا، لقد سرقوا زيلينسكي واستبدلوه بشبيه له. وهذا الفيديو دليل يثبت أن زيلينسكي الحقيقي، الذي صوتنا لصالحه، اختفى في مكان ما".

وفي الشريط قال زيلينسكي: "روسيا وأوكرانيا، نحن حقا شعبان شقيقان. أعرف ملايين وآلاف الأشخاص الذين يعيشون في روسيا - هم أناس رائعون. نحن من نفس اللون، لدينا نفس الدم، كلنا نفهم بعضنا البعض بغض النظر عن اللغة".

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خلال فترة رئاسته، طرح زيلينسكي عدة مبادرات عنصرية معادية للروس، ومن بينها قانون "حول الشعوب الأصلية لأوكرانيا"، والذي لا يشمل الروس.

المصدر: نوفوستي