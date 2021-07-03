القوات الإسرائيلية "تعتقل" حمارا في جبل المكبر بمدينة القدس (صور)

تداول نشطاء فلسطينيون صورا لجنود إسرائيليين وهم يقتادون حمارا في قرية جبل المكبر في مدينة القدس، بدعوى أنه يشارك في أعمال عدائية ضد إسرائيل.

ولاقت الصور المتداولة سخرية واسعة في أوساط مستخدمي المواقع الاجتماعية.

وقال البعض إن "ملاحقة الاحتلال للحيوانات واعتقالها دليل على حجم تفاهته"، مشيرين إلى أنها ليست المرة الأولى التي يلاحق فيها الجنود الحيوانات والجماد.

وأفاد مغردون بأنه في وقت سابق من الشهر الماضي، داهمت قوة عسكرية منزل أحد المواطنين في بلدة سلوان لمصادرة مكنسة.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية