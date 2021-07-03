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طاجيكستان تعلن التطعيم الإلزامي ضد كورونا

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طاجيكستان تعلن التطعيم الإلزامي ضد كورونا
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حمبة التطعيم ضد فيروس كورونا في طاجيكستان
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أعلنت طاجيكستان إلزام جميع السكان بالتطعيم ضد فيروس كورونا ممن بلغوا الـ18 عاما فما فوق، وذلك حسبما أعلن المركز الوطني المعني بمكافحة الوباء اليوم السبت.

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كما ذكر بيان للمركز أن على المواطنين العائدين إلى طاجكستان من رحلات إلى الخارج أن يخضعوا لفحص فيروس كورونا والتزام العزلة الصحية خلال 10 أيام.

كما أوصت السلطات السكان بإقامة مناسبات الزفاف والفعاليات الحاشدة الأخرى بمشاركة أقل عدد ممكن من المدعوين، في إجراء احترازي ضد الفيروس.

وانطلقت حملة التطعيم ضد "كوفيد-19" في العاصمة الطاجيكية دوشنبه في 25 يونيو، وذلك باستخدام لقاحين أجنبيين هما "أسترازينيكا" (هندي الصنع) و"كورونافاك" لشركة "سينوفاك" الصينية.

وحتى مساء الجمعة، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في طاجيكستان 13548، بينها 92 حالة وفاة.

 

المصدر: "إنترفاكس"

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