الولايات المتحدة.. الشرطة تعتقل 11 عنصرا في "مليشيا مسلحة" يلوحون بعلم دولة عربية

اعتقلت شرطة ولاية ماساتشوستس الأمريكية 11 شخصا كانوا يرتدون زيا عسكريا ويحملون أسلحة نارية وبنادق وكاميرات، في مواجهة استمرت ساعات فجر السبت بمنطقة ويكفيلد.

وطلبت الشرطة من السكان في منطقة الحادث بضواحي بوسطن التزام منازلهم في ساعة مبكرة فجرا تزامنا مع المواجهات التي أدت إلى إغلاق طريق سريع بين الولايات الأمريكية.

وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي إن ضابطا طلب بطاقات الهوية وتصاريح الأسلحة من المجموعة، لكن عناصرها رفضوا وفروا باتجاه الغابات القريبة بأسلحتهم.

ولفتت الشرطة إلى أن المجموعة تعرف نفسها على أنها مليشيا، لكن لم يتم الكشف عن اسم المجموعة وأيديولوجيتها.

Two additional suspects were located in their vehicles, bringing the total number of those arrested to 11 (two initially on North Avenue and nine outside and inside the vehicles) https://t.co/YAXzKlW6Yl — Mass State Police (@MassStatePolice) July 3, 2021

من جهتها، قالت قناة "بوسطن نيوز" إن المجموعة أعلنت عن نفسها أنها مسالمة، مشيرة إلى أنها كانت تنشر مقاطع فيديو من حساب "Rise of the Moors" على YouTube من الطريق السريع طوال الصباح.

وفي بعض المقاطع، يمكن رؤية رجال يرتدون زيا عسكريا ويحملون السلاح ويقفون في منتصف الطريق السريع ويلوحون بما يبدو أنه "علم المغرب"، حسب بوسطن نيوز.

BREAKING: @MassStatePolice confirm the armed men posted multiple YouTube videos from “Rise of the Moors” account this morning. This is a portion of one of them.



Man in video says, “I reassured them [police] that we are trying to come to a peaceful resolution.”@boston25pic.twitter.com/LMCOrmRkt9 — Julianne Lima (@JulianneLimaTV) July 3, 2021

المصدر: رويترز+ بوسطن نيوز