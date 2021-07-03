مسؤول بارز في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران قريبا

أعلنت السلطات الإيرانية أن مسؤولا كبيرا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران قريبا.

وأكد مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب أبادي، اليوم السبت، حسب وكالة "فارس" شبه الرسمية، أن مساعد مدير الوكالة ماسيمو أبارو (وهو أيضا أحد المفتشين الدوليين المعينين لإيران) سيصل طهران الأسبوع الجاري "في سياق انشطة الضمانات الروتينية وفي إطار اتفاقية الضمانات الشاملة".

ولفت الدبلوماسي الإيراني إلى أنه على الرغم من أن حكومة طهران لا تزال على اتصال دائم مع الوكالة الدولية، ليس هناك أي خطط مسبقة لإجراء محادثات مع أبارو في طهران.

ويأتي ذلك على خلفية تقارير صحفية تتحدث عن زيارة مرتقبة لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى طهران، بعد انقضاء موعد اتفاق التعاون بين الطرفين.

المصدر: "فارس" + وكالات