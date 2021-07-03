 أوليانوف يؤكد أهمية ضمان تشغيل كاميرات الفيديو في المنشآت النووية الإيرانية

قال ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، إن ضمان تشغيل كاميرات الفيديو في المنشآت النووية الإيرانية، يتسم بأهمية قصوى.

وشدد على ضرورة الحفاظ على تسجيلات الفيديو هذه، بسبب عدم وجود تمديد للاتفاقية الفنية بشأن المراقبة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران.

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وأضاف أوليانوف، في تغريدة على تويتر اليوم السبت: "لم يتم حتى الآن رسميا، تجديد الاتفاقيات الفنية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران. وفي ظل هذه الظروف، من المهم ضمان استمرار عمل كاميرات الفيديو في المنشآت النووية والحفاظ على تسجيلات الفيديو هذه، لأن ذلك من شأنه تجنب حدوث مشاكل في المستقبل".

Technical understandings between the #IAEA and #Tehran have not been officially extended yet. Under the circumstances it is important to ensure that video cameras at nuclear sites continue to work and video records are preserved. This will allow to avoid problems in future. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) July 3, 2021

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ذكرت، أنها لم تتلق الرد من إيران لتمديد الاتفاقية الفنية المؤقتة. وقالت الوكالة إنها بحاجة إلى رد فوري من طهران، بشأن هذه القضية.

المصدر: تاس