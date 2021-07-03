روسيا تدحض مزاعم أوكرانيا حول رفض مساعدة السفينة المنكوبة

قال أليكسي كرافشينكو السكرتير الصحفي لمؤسسة "روس مور ريتش فلوت"، إن سفينة الصيد الأوكرانية التي أرسلت إشارة استغاثة، رفضت قبول المساعدة من سفينة حربية روسية.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن العسكريين الروس، لم يقتربوا من سفينة الصيد المذكورة وتجاهلوا إشارة مساعدة أرسلتها.

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وأضاف كرافشينكو: "نحن لا نعلق على تصريحات أحد، بل نتحدث عن الوضع وفقا لوثائقنا. لقد سجلت سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، إشارة استغاثة، واتصلت بالجهة المسؤولة واقترحت تقديم للمساعدة. وتم إبلاغ ذلك للموظف المناوب في مركز أوديسا للإنقاذ البحري الذي أكد أيضا تلقيه إشارة استغاثة، وأنه تم إرسال سفينة جر لتقديم المساعدة. بعد ذلك تم إبلاغ السفينة الحربية الروسية بهذه التفاصيل. لذلك بغض النظر عما تقوله أوكرانيا، الحقيقة كانت كما ورد أعلاه".

ووفقا له، بعد أن أكد الجانب الأوكراني تلقيه لإشارة استغاثة، تم إلغاء توجه السفن الروسية إلى مكان الحادث.

المصدر: نوفوستي