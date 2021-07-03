ضابط مصري أمام السيسي مستشهدا بحافظ إبراهيم: "أمن العدل أنهم يردون الماء صفوا وأن يُكَّدر وردي"

شهد حفل افتتاح قاعدة "3 يوليو" العسكرية التي دشنها اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إشارات بأن القاهرة لن تفرط بحقوقها المائية أينما كانت.

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وفي هذا السياق استشهد العقيد ياسر وهبة في كلمة أمام الحضور بأبيات شعرية من قصيدة شهيرة للشاعر الكبير حافظ إبراهيم (مصر تتحدث عن نفسها):

أنا إن قدر الإله مماتي.. لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي

ما رماني رام وراح سليما.. من قديم عناية الله جندي

كم بغت دولة علي وجارت.. ثم زالت وتلك عقبى التعدي

أمن العدل أنهم يردون الماء صفوا وأن.. يُكَّدر وردي

..لا والله لن يكدروا وردي

وشارك في مراسم افتتاح القاعدة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

المصدر: RT