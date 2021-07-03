مؤسس "ويكيليكس" يحتفل بعيد ميلاده الـ 50 بسجن مشدد الحراسة في لندن

يحتفل مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج، اليوم 3 يوليو، بعيد ميلاده الـ 50 وهو محبوس في سجن "بيلمارش" مشدد الحراسة بالعاصمة البريطانية لندن.

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وذاع صيت المواطن الأسترالي جوليان أسانج بعد أن أسس في العام 2006 موقع "ويكيليكس" المتخصص في نشر معلومات سرية وسرية جدا تخص قضايا فساد في أوساط حكومية وفضائح تجسس وجرائم حرب وأسرار دبلوماسية.

ومن بين نتائج أنشطة "ويكيليكس" نشر مواد تسلط الضوء على جرائم ارتكبها الجيش الأمريكي في أفغانستان ومنطقة الشرق الأوسط.

وعلى خلفية أنشطته هذه تعرض أسانج لملاحقة قضائية، بما في ذلك في الولايات المتحدة، حيث وجهت وزارة العدل إليه اتهامات عدة يواجه بموجبها أحكاما بالسجن تصل إلى 175 عاما في حال إدانته.

وفي أبريل 2019 تم اعتقال أسانج من قبل الشرطة البريطانية داخل سفارة الإكوادور بلندن، وذلك بعد أن منعه هذا البلد من اللجوء السياسي في مبنى السفارة، حيث اختبأ على مدار عدة أعوام.

وفي 4 يناير الماضي، رفضت محكمة في لندن تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة، مبررة قرارها هذا بالمخاوف على صحته النفسىة (وهو يعاني من التوحد والاكتئاب كما أنه يعد ميالا للانتحار). وبعد أيام من ذلك، قررت محكمة الصلح بمنطقة وستمنستر بلندن عدم الإفراج عنه بكفالة مالية.

المصدر: RT + وسائل إعلام