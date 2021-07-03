تركيا.. توقيف فلسطينيي لإهانته "رمزا لسيادة الدولة التركية" والعمل على ترحيله

أفادت وكالة "الأناضول" بأن الشرطة التركية قبضت على شخص من فلسطينيي الداخل، بتهمة "إهانة الليرة التركية".

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وأشارت "الأناضول" إلى أن الشرطة التركية قبضت على محمد نادر، بعد نشره مقطع فيديو على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وهو يمسح أنفه بالعملة الورقية التركية قبل دفعه فاتورة الطعام بأحد مطاعم إسطنبول.

وأكدت الوكالة أنه جرى توقيف هذا الشاب، بالفندق الذي يقيم فيه بمنطقة بيشكطاش، لإهانته "رمزا لسيادة الدولة التركية"، وأنه بعد إتمام الإجراءات القانونية، ستسلم الشرطة المدعو لإدارة الهجرة، من أجل إتمام عملية ترحيله من البلاد.

المصدر: "الأناضول"