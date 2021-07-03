بسبب "السيل الشمالي".. سيناتور جمهوري يمنع تعيين مرشحين لمناصب بارزة في الخارجية الأمريكية

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن السيناتور الجمهوري تيد كروز يسد الطريق أمام مصادقة الكونغرس على تعيين مرشحين لمناصب هامة في وزارة الخارجية بسبب نهج واشنطن إزاء مشروع "السيل الشمالي-2".

ونقلت شبكة "إن بي سي" الإخبارية أمس الجمعة عن أربعة أشخاص مطلعين تأكيدهم أن كروز الذي يمثل ولاية تكساس يعرقل المصادقة النهائية في مجلس الشيوخ على تعيين 13 مرشحا لمناصب ذات أهمية قصوى في الخارجية الأمريكية، على الرغم من موافقة لجنة العلاقات الخارجية في المجلس على تعيينهم.

وأوضحت مصادر الشبكة أن موقف كروز هذا يأتي في مسعى لممارسة الضغط على إدارة الرئيس جو بايدن كي تشدد نهجها إزاء مشروع خط الأنابيب بين روسيا وألمانيا "السيل الشمالي-2" وتراجع قرارها بإعفاء الشركة المشغلة للمشروع من العقوبات.

ولفتت "إن بي سي" بأن معظم هذه المناصب لا علاقة لها مع "السيل الشمالي"، مشيرة إلى أن المعارضين الآخرين للمشروع في مجلس الشيوخ لم يؤيدوا مبادرة كروز.

وحسب القواعد السارية في الولايات المتحدة، ليس بإمكان سيناتور واحد إلغاء تعيين مرشحين لمناصب حكومية إطلاقا، لكن بإمكانه أن يعرقل هذه العملية إلى موعد غير محدد.

المصدر: "إن بي سي"