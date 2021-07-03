تقارير: تشديد الحماية لوزراء بالحكومة الإسرائيلية بعد تهديدات بالقتل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جهاز الشاباك عزز أمن وزيرين بالحكومة تلقيا تهديدات بالقتل في الأسابيع التي تلت أداء الحكومة اليمين الدستورية.

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ولفت موقع "إسرائيل 24"، إلى أن وزيرة حماية البيئة تمار زاندبرغ ووزيرة النقل ميراف ميخائيلي من حزب "ميرتس"، تلقتا تهديدات بالقتل مؤخرا.

وأشار الموقع إلى زاندبرغ كانت أجبرت في الشهر المنصرم على الفرار من منزلها في تل أبيب مع ابنتها الرضيعة بعد سلسلة من التهديدات، "في أعقاب معلومات مضللة نشرت على الإنترنت حول تشريعها المقترح لتقييد التبشير للقصر".

من جهة أخرى، حصلت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ووزير العدل جدعون ساعر على حماية متزايدة، بما في ذلك حماية أمنية على مدار الساعة وعربات مصفحة.

المصدر: إسرائيل 24