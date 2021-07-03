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برلماني أوكراني مفاخرا: الروس فقدوا جزءا من حقوق الإنسان في أوكرانيا

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برلماني أوكراني مفاخرا: الروس فقدوا جزءا من حقوق الإنسان في أوكرانيا
Sputnik
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قال أوليغ سيمينسكي، من كتلة "خادم الشعب" في برلمان أوكرانيا، إن السكان الروس في أوكرانيا لن يتمتعوا بكل حقوق الإنسان في البلاد بعد اعتماد قانون "السكان الأصليين لأوكرانيا".

وكتب سيمينسكي عن ذلك على صفحته في "فيسبوك"، لكنه حذف المنشور بعد فترة. وجاء في النص: "هذا اليوم مأساة للكرملين أما بالنسبة  للأوكرانيين - فهو بداية استعادة العدالة. على المستوى التشريعي، لم يعد الروس من السكان الأصليين لأوكرانيا، وبالتالي لن يتمكنوا من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تحددها قواعد القانون الدولي، وكذلك المنصوص عليها في الدستور والقوانين الأوكرانية، وذلك على عكس الأوكرانيين، وتتار القرم، القرانيين، والكريمتشاك".

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المصدر: نوفوستي

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