مسؤول إيراني لـ"CNN": طهران قد تمنع مراجعة لقطات فيديو لمواقع نووية حتى إنقاذ الاتفاق النووي

أفاد مسؤول إيراني كبير لشبكة "CNN" بأن "طهران تخطط لمنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مراجعة لقطات فيديو لبعض المواقع النووية، حتى إنقاذ الاتفاق النووي".

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وأشارت "CNN" إلى أن "هذا القرار يشكل ضغطا على المحادثات الجارية في فيينا، والتي تسعى لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى الامتثال لاتفاق 2015"، موضحة أن المسؤول الإيراني قال: "إذا نجحت المحادثات، ستعرض إيران بالتأكيد الأشرطة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقاسم الأشرطة يعتمد على الطريقة التي ستمضي بها المفاوضات..مفتاح السؤال هو الاتفاق..إذا اتفقوا على شيء، سيفتح الباب للتعاون والتفاهم الأفضل بما في ذلك في مجال الشفافية".



هذا ورفض المسؤول الإيراني أي فكرة مفادها أن "منع وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الحالي قد يمنع إبرام صفقة"، لافتا إلى "حقيقة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتمكن في النهاية من رؤية اللقطات الكاملة بمجرد الاتفاق على صفقة تعيد الولايات المتحدة إلى الامتثال للاتفاق النووي".

ومع ذلك، ونظرا للطبيعة الدقيقة للشهر المقبل، هناك بعض المخاوف من أن قرار إيران بمنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى مقطع الفيديو قد يعرض المحادثات للخطر في لحظة حرجة، بحسب "CNN".

المصدر: "CNN"