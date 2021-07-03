زورق صاروخي روسي يتوجه لإغاثة سفينة أوكرانية في البحر الأسود

قال مركز الدفاع الوطني التابع لوزارة الدفاع الروسية، إنه تم إرسال زورق صاروخي من أسطول البحر الأسود إلى موقع سفينة الصيد الأوكرانية المنكوبة، بعد طلب طاقمها للمساعدة.

وأضاف المركز في بيانه: "تم إرسال الزورق الصاروخي إيفانوفيتس التابع لأسطول البحر الأسود، الذي كان يؤدي مهمة في البحر الأسود، إلى منطقة سفينة الصيد الأوكرانية OD-2592 المنكوبة".

Украинское рыболовецкое судно подало сигнал бедствия. На помощь ему отправили российский катер «Ивановец»https://t.co/uGlpx4KK8Ipic.twitter.com/hPZlKzH3qe — РИА Новости (@rianru) July 3, 2021

وذكر المركز الروسي، أن طاقم السفينة المكون من أربعة أفراد طلب المساعدة في الساعة 01.27 يوم 3 يوليو 2021. ونوه المركز بأن الزورق الروسي تلقى على قناة الاتصال الدولية، إشارة استغاثة من السفينة التي أبلغ قبطانها عن تعطل محركها وانقطاع الطاقة فيها وانجرافها في مياه البحر. وطلب القبطان كذلك إبلاغ سلطات بلاده بالحادث.

وذكر المركز الوطني الروسي، أنه تم إبلاغ السلطات الأوكرانية بالحادث. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى "إيفانوفيتس"، كانت تتواجد في منطقة الحادث سفينة خفر سواحل تابعة لحرس الحدود الروسي.

المصدر: نوفوستي