الولايات المتحدة تخطر مواطنيها في تيغراي بالاستعداد لإجلائهم

أصدرت السفارة الأمريكية في إثيوبيا إخطارا ينذر بإجلاء محتمل للمواطنين الأمريكيين عن مدينة ميليكي، المركز الإداري لإقليم تيغراي الإثيوبي.

ودعت السفارة الأمريكيين في تيغراي لإيجاد ملاذات آمنة في أماكنهم، مضيفة أنها تعمل على وضع خطة لإجلائهم المحتمل من ميكيلي، مطالبة المواطنين بالاتصال بها بشكل عاجل.

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وأشارت إلى أنها لا تضمن الإجلاء ولا تستطيع تحديد موعده المحتمل حتى الآن.

وأوصت الأمريكيين بأن يحاولوا البحث عن فرصة لمغادرة ميكيلي مع قوافل الأمم المتحدة التي تنسحب من المدينة بأسرع ما يمكن.

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد في إقليم تيغراي الإثيوبي، حيث استولى المتمردون من "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" على مدينة ميكيلي، وحركت إثيوبيا قواتها إلى الإقليم.

المصدر: RT