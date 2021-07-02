واشنطن تتحدث عن إمكانية التعاون العسكري مع أوزبكستان وطاجيكستان

أشار المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إلى وجود إمكانيات للتعاون العسكري مع أوزبكستان وطاجيكستان ودول أخرى متاخمة لأفغانستان.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "نحن في البنتاغون نتحدث مع الدول المتاخمة (لأفغانستان)، ونسعى لفهم ما هي الإمكانيات التي قد تظهر هناك. وأترك لتلك الدول أن تتحدث عن نفسها".

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وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أجرى مباحثات مع وزيري الخارجية الأوزبكي عبد العزيز كاملون، والطاجيكي سراج الدين مهر الدين.

وأكد بلينكن في ختام المباحثات أن الدول الثلاث لها مصالح مشتركة في مجال الأمن الإقليمي، وخاصة في ما يتعلق بأفغانستان.

المصدر: تاس+RT