"أوشن فايكينغ" تنقذ 44 مهاجرا في البحر المتوسط بينهم أطفال ونساء

أعلنت منظمة "إس أو إس المتوسط" أنها أنقذت بواسطة السفينة "أوشن فايكينغ" 44 شخصا، بينهم 15 طفلا كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا على متن قوارب في البحر المتوسط.

وأضافت المنظمة في بيان لها الجمعة أن من الناجين الذين كانوا في منطقة البحث والإنقاذ المالطية عند إغاثتهم 15 قاصرا، وخمس نساء.

وكتبت المنظمة على "تويتر": "وفقا للشهادات الأولى التي تم جمعها بقي القاربان في البحر لمدة يومين".

وذكرت منظمة "سي ووتش" غير الحكومية الخميس عبر "تويتر"، أنها سجلت إطلاق نار وسط المنطقة المالطية باتجاه قارب مهاجرين.

وفي الأول من مايو الماضي، أنزلت "أوشن فايكينغ" في صقلية 236 مهاجرا أنقذتهم في البحر.

المصدر: أ ف ب