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الرئاسة الفرنسية: ماكرون بحث مع بوتين الأوضاع في أوكرانيا وليبيا

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الرئاسة الفرنسية: ماكرون بحث مع بوتين الأوضاع في أوكرانيا وليبيا
Reuters
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أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأوضاع في أوكرانيا وليبيا، اللتين تشهدان حالة من الاضطراب السياسي.

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وقال ماكرون إنه حريص على تحسين العلاقات بين وروسيا والاتحاد الأوروبي.

ورفض قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي اقتراحا من فرنسا وألمانيا لعقد قمة مع روسيا بعد أن قالت بولندا ودول البلطيق إن مثل هذه القمة قد ترسل إشارة خاطئة لموسكو مع تأزم العلاقات بين الجانبين.

المصدر: رويترز

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