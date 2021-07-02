أوكرانيا ترفض اتهامات لوكاشينكو لها بتهريب الأسلحة إلى بيلاروس

رفضت الخارجية الأوكرانية اتهامات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لكييف بتسهيل تهريب الأسلحة إلى بلاده.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليغ نيقولينكو في حديث لوكالة "أونيان" الأوكرانية للأنباء اليوم الجمعة، إن "أوكرانيا ترفض رفضا قاطعا اتهامات ألكسندر لوكاشينكو بشأن تهريب الأسلحة المزعوم من أوكرانيا".

وتابع: "نحن لم نتدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروس، ولا نعتزم ذلك في المستقبل. ونتوقع الموقف نفسه من مينسك، لتكون الحدود الشمالية آمنة. مع ذلك تقديم أوكرانيا كمصدر خطر يأتي ضمن سياسات التضليل والقمع وترهيب السكان في بيلاروس".

إقرأ المزيد

وأضاف: "نحن على قناعة بأن أي اتهامات سخيفة ومحاولات للترهيب ستكون عاجزة عن إبعاد الشعب البيلاروسي عن الشعب الأوكراني الصديق وأوكرانيا كدولة تحترم حقوق الإنسان وتدافع عنها".

وتعليقا على إعلان الرئيس البيلاروسي إغلاق الحدود مع أوكرانيا، نفى المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية تلقى أي بلاغ رسمي بهذا الشأن من بيلاروس.

المصدر: نوفوستي