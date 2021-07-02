سويسرا تغرّم نجل وزير النفط في عهد القذافي بـ1.5 مليون دولار

قضت محكمة سويسرية بتغريم محمد غانم نجل وزير النفط في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بمبلغ 1.5 مليون دولار في قضية فساد.

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وقالت المحكمة الجنائية الاتحادية في حكمها إنها وجدت غانم "متورطا بتلقي الرشا من موظفين عموميين أجانب" دون أن تفصح عن تفاصيل أخرى.

وسعى المدعي في القضية وهو المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا للحصول على تعويض قدره 1.5 مليون دولار، لكن المحكمة رفضت الطلب وأمرت غانم بدلا من ذلك بدفع هذه القيمة للحكومة السويسرية، غير أنها أمرته بدفع ما تكبدته المؤسسة الوطنية للنفط من مصروفات قدرت بخمسين ألف فرنك سويسري.

وقال جين مارك كارنيزي محامي غانم لوكالة "رويترز": "بالنسبة لي هو حكم مبني على استنتاجات خاطئة وأنا أعتبره حكما ظالما نظرا لعدم وجود واقعة فساد".

وأضاف أنه سيناقش القرار مع موكله وسيبحث في أمر الطعن في الحكم.

ويقيم غانم البالغ 44 عاما في البحرين حيث يرأس بنك الطاقة الأول.

المصدر: رويترز