جدل بين البلغار حول مناورات الناتو قرب مياه القرم الروسية

احتدم الجدل بين قراء صحيفة "فاكتي" البلغارية في تعليقاتهم على مقال حول مناورات الناتو البحرية Sea Breeze، التي تشارك فيها أوكرانيا قرب مياه جمهورية القرم الروسية.

ووصف العديد من المتابعين هذه المناورات بالاستفزازية، فيما اقترح آخرون تنظيمها "على أراضي القرم نفسها".

واستغرب بعضهم "تجاهل وسائل الإعلام لاستعراض الناتو أسلحته على الحدود الروسية".

Болгары поспорили из-за учений НАТО и высказались о "тупости американцев"https://t.co/7DWReWMBAapic.twitter.com/C7oLedqTPc — РИА Новости (@rianru) July 2, 2021

وقال أحدهم: "يمكن تفهم الأمريكيين، فهم أغبياء منذ ولادتهم ويعيشون على الجانب الآخر من العالم. لكن الأوكرانيين؟ بماذا يفكرون عندما يحرضون على العمليات العسكرية ضد روسيا؟".

واستفسر آخر: "ماذا سيفعل الأمريكان إذا أجرت القوات الروسية" تدريبات "بالقرب من شواطئهم؟ بايدن فقد رشده تماما! ماذا يريد؟ هل يريد حربا لن ينجو أحد منها؟".

وكتب أحد المعلقين: "يجب تنظيم مناورات روسية صينية في خليج المكسيك" عند المياه الأمريكية.

المصدر: نوفوستي