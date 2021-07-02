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إدارة الطيران الأمريكية: هبوط اضطراري لطائرة شحن في البحر قبالة هاواي

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إدارة الطيران الأمريكية: هبوط اضطراري لطائرة شحن في البحر قبالة هاواي
Reuters Marco Bello
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أكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) صحة الأنباء عن هبوط اضطراري لطائرة شحن من طراز "بوينغ 737" تابعة لشركة Transair في البحر قبالة سواحل هاواي فجر اليوم الجمعة.

وأعلنت إدارة الطيران أن طاقم الطائرة المؤلف من شخصين أبلغ المراقبين، بعد إقلاعها من عاصمة هاواي هونولولو، بتعطل أحد المحركات.

وذكرت الإدارة أن الطيارين حاولا العودة إلى هونولولو، لكنهما اضطرا إلى تنفيذ هبوط اضطراري في البحر.

وأكدت الإدارة نجاة كلا الطيارين وإنقاذهما من قبل حفر السواحل، مؤكدة أن تحقيقا سيجري لكشف ملابسات الحادث.

المصدر: CNBC

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