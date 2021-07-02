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ترحيب فلسطيني بدعوة لافروف لتفعيل عمل الرباعية الدولية

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ترحيب فلسطيني بدعوة لافروف لتفعيل عمل الرباعية الدولية
Reuters
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رحب ‏عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ بالدعوة الروسية لتفعيل الرباعية الدولية في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط.

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وكتب الشيخ عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "نرحب بدعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتفعيل الرباعية الدولية ودورها في عملية السلام، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وفقا للشرعية الدولية.

وكان لافروف قال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني اليوم في موسكو، إن روسيا تدعم حق الفلسطينيين لإقامة دولتهم وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.

ودعا لافروف إلى تفعيل عمل اللجنة الرباعية الخاصة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

المصدر: RT

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