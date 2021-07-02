ترحيب فلسطيني بدعوة لافروف لتفعيل عمل الرباعية الدولية

رحب ‏عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ بالدعوة الروسية لتفعيل الرباعية الدولية في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط.

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وكتب الشيخ عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "نرحب بدعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتفعيل الرباعية الدولية ودورها في عملية السلام، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وفقا للشرعية الدولية.

We welcome the invitation of the #Russian Foreign Minister to activate the International #Quartet and its role in the peace process, and the right of the #Palestinians to establish their state in accordance with international #legitimacy. https://t.co/cD2ANraUw8 — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) July 2, 2021

وكان لافروف قال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني اليوم في موسكو، إن روسيا تدعم حق الفلسطينيين لإقامة دولتهم وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.

ودعا لافروف إلى تفعيل عمل اللجنة الرباعية الخاصة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

المصدر: RT