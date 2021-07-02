 
مباشر

إحباط محاولة تفجير طائرة في أفغانستان باستعمال آلة موسيقية

أخبار العالم

إحباط محاولة تفجير طائرة في أفغانستان باستعمال آلة موسيقية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qqs3

أعلن بيان صادر عن أجهزة الاستخبارات الأفغانية أن مديرية الأمن الأفغانية أحبطت محاولة تفجير طائرة في ولاية هيرات غربي البلاد.

إقرأ المزيد
أفغانستان.. قتلى وجرحى بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة
أفغانستان.. قتلى وجرحى بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة

وأفيد بأن الإرهابي دخل منطقة مطار هرات "متنكرا في لبس فنان"، وكانت معه "آلة موسيقية"، وبداخلها عبوة ناسفة وقنبلة يدوية ومواد كيميائية.

وذكرت سلطات الأمن الأفغانية أن الرجل كان ينوي "تفجير كل ذلك أثناء الرحلة الجوية".

وفي بيان على "تويتر"، قالت وكالة الاستخبارات: "منع منتسبو المديرية العامة للأمن القومي خطة هجوم إرهابي على رحلة متوجهة من هيرات إلى كابل".

وتمكن أفراد الاستخبارات الأفغانية من اعتقال الإرهابي أثناء عملية "إعادة تفتيش" في مطار ولاية هيرات.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا